La première des quatre rencontres de la deuxième journée de la Jupiler Pro League au programme samedi s’est terminée par un match nul (0-0) entre Charleroi et Saint-Trond. Les deux équipes comptent toutes deux quatre points après leur succès lors de la journée d’ouverture, 0-3 pour les Carolos à Ostende, et 2-1 pour les Canaris face à La Gantoise.

Samedi encore, à 18h30, le Cercle Bruges et le FC Seraing accueilleront respectivement OH Louvain et Malines. À 20h45, Eupen affrontera Anderlecht.