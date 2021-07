La dernière-née des épreuves du programme athlétique n’a pas souri aux Belges, ce samedi soir, à Tokyo. Venu dans l’espoir un peu fou de réussir un « coup » pour cette première, le 4 x 400 m mixte composé de Dylan Borlée, Imke Vervaet, Camille Laus et Kevin Borlée a terminé 5e de la finale en 3min11.51, un nouveau record national, dans une course remportée par la Pologne (3.09.87) devant la République dominicaine (3.10.21) et les Etats-Unis (3.10.22).