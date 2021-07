24H Spa: quatre voitures impliquées dans un carambolage, deux pilotes à l’hôpital

Aitken, Perera, Rigon et Estre sont les pilotes concernés dans l’accident.

Le premier fait de course des 24H de Spa ne se sera pas fait attendre. Après seulement 25 minutes de course, quatre voitures candidates à la victoire finale ont été impliquées dans un carambolage au sommet du Raidillon.L’identité des pilotes est connue : Jack Aitken (Lamborghini Huracan n°114 Emil Frey), Frank Perera (Lamborghini Huracan n°163 Emil Frey), Davide Rigon (Ferrari 488 n°71 Iron Lynx) et Kevin Estre (Porsche 911 GT3-R n°21 Rutronik Racing).

Ils ont tous été emmenés au centre médical du circuit. Kevin Estre et Frank Perera en sont sortis tandis que Jack Aitken et Davide Rigon ont été transférés à l’hôpital. Leurs vies ne sont pas menacées.