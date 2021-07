Djokovic s’explique après son coup de sang à Tokyo: «Ca fait partie de ma personnalité»

Le N.1 mondial repart les mains vides après une défaite pour la médaille de bronze et un forfait pour le double mixte.

Novak Djokovic doit quitter les Jeux Olympiques de Tokyo samedi sans médaille et, donc, les mains vides. « Aujourd’hui et hier, je n’ai pas joué au niveau attendu », a réagi le numéro un mondial. « Mon niveau de tennis a chuté, notamment à cause de l’épuisement, qu’il soit physique ou mental. »

Après avoir perdu le match pour la médaille de bronze en simple messieurs dans la journée de samedi face à l’Espagnol Pablo Carreno-Busta (ATP 11), Djokovic et sa partenaire Nina Stojanovic ont déclaré forfait pour la petite finale du double mixte qui devait se dérouler plus tard le même jour. Selon la Fédération internationale de tennis (ITF), le Serbe souffrirait d’une blessure à l’épaule gauche.