Red Lions, Nina Derwael…: le programme des Belges engagés ce dimanche aux JO

Nina Derwael va vivre la compétition la plus importante de sa vie dimanche l’occasion de la finale des barres asymétriques de gymnastique artistique aux Jeux Olympiques de Tokyo. La Trudonnaire est double tenante du titre mondial sur cet agrès. Ses deux premières prestations dans cet exercice ont été les meilleures de la compétition. La troisième a été devancée par celle de la nouvelle championne olympique du concours complet l’Américaine « Suni » Lee. Les six autres finalistes semblent un cran en dessous. Sauf accident, Nina Derwael devrait monter sur l’une des deux plus hautes marches du podium. Mais bien sûr, le titre olympique est le rêve ultime.