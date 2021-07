Hendrick Van Crombrugge optimiste malgré le partage d’Anderlecht contre Eupen: «Une performance qui donne de la confiance»

Interrogé au micro d’Eleven Sports après le partage du Sporting d’Anderlecht sur la pelouse d’Eupen, Hendrick Van Crombrugge s’est montré satisfait par la prestation des mauves, qu’il juge « positive ».

« Aujourd’hui, je pense que c’était enfin une performance positive, une performance qui donne de la confiance. Le gros point négatif, c’est le but qu’on encaisse car c’était évitable, mais j’ai vraiment une sensation positive », a déclaré le capitaine Anderlechtois.

« Après le match contre l’Union, on était fort déçu. On savait qu’on devait faire mieux cette semaine. Je pense que ce groupe va grandir. Des nouveaux joueurs vont s’installer dans l’équipe, les automatismes vont s’améliorer, je pense qu’on ne peut que progresser », a poursuivi Van Crombrugge avant de conclure. « 1 sur 6, c’est sur que ce n’est pas suffisant, mais on va essayer de faire au mieux pour la suite ».