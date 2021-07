Kompany après le nul décevant face à Eupen:«Je n’ai pas de doute sur le fait que l’on va arriver là où on veut être»

Après l’ouverture du score de Benito Raman face à Eupen, Anderlecht a concédé l’égalisation et un match nul face à Eupen. S’il s’agit du premier point des Mauves en championnat cette saison, ils occupent pour l’instant la 15e place du championnat avant les matchs de dimanche. Pour autant, Vincent Kompany, le coach du Sporting, a quand même trouvé des points positifs à retirer du match.

« On a pu grandir au long du match. On n’est pas encore où l’on doit être, mais c’est un résultat plutôt correct à mon goût. Les deux équipes ont eu des occasions. Pour ma part, un point à travailler est d’empêcher l’équipe adverse de se retrouver devant notre but comme cela, mais je ne me fais pas de souci. Il faut par contre que l’on mette nos occasions au fond. »

L’entraîneur anderlechtois aurait néanmoins bien voulu repartir du Kehrweg avec les 3 points ce soir.