Accroché à Eupen, Anderlecht n’a pas rassuré

En ne parvenant qu’à arracher un nul assez flatteur sur la pelouse du Kerhweg (1-1), samedi soir, Anderlecht n’a pas vraiment réussi à convaincre ni à rassurer les sceptiques quant à son état de forme actuel alors que son retour en Europe, jeudi au KF Laçi (Albanie), jeudi soir, ne lui laissera guère de marge de manœuvre. Toujours en pleine phase d’adaptation voire de préparation, le Sporting bruxellois a tremblé, a plié et a été sauvé à deux reprises en début de seconde période par sa transversale et à quatre ou cinq autres par Van Crombrugge, mais il n’a déjà pas perdu face à cet Eupen en confiance, qui a grandi en cours de match au point de prendre les choses en mains après le repos… et de nourrir de gros regrets, une fois de plus. On se contente comme on peut…