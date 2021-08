JO 2020: Caeleb Dressel décroche ses 4e et 5e médailles d’or, titré sur 50m et en 4x100m 4 nages avec les USA

Les Américains ont remporté dimanche le relais 4x100 m quatre nages des JO de Tokyo, améliorant leur propre record du monde, aidés par un relais canon de Caeleb Dressel qui s’offre son cinquième titre des Jeux.

Préservant la main-mise historique des États-Unis sur cette épreuve, le quatuor américain s’est imposé en 3 min 26 sec 78 – améliorant leurs 3 min 27 sec 28 établis en 2009 en combinaison – devant les Britanniques (3 : 27.51) et les Italiens (3 : 29.17).

Si Ryan Murphy, médaillé d’argent sur 200 m dos et de bronze sur 100 m dos, avait idéalement lancé les Américains, le passage en brasse avait failli leur être fatal. Michael Andrew avait laissé passer l’Italien Nicolo Martinenghi et, surtout, s’envoler le double champion olympique et recordman du monde du 100 m brasse, le Britannique Adam Peaty, en tête à mi-course.