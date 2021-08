JO 2020: l’Argentine, tenante du titre en hockey, éliminée, défaite historique pour les Pays-Bas contre l’Australie

L’Allemagne a battu l’Argentine, tenante du titre, 3 buts à 1, dimanche, dans le premier quart de finale du tournoi masculin de hockey aux Jeux Olympiques de Tokyo. En demi-finale, l’Allemagne rencontrera l’Australie, qui a eu besoin d’une séance de shoot-out pour se défaire des Pays-Bas (2-2, 3-0 so).

Ce dernier match était l’une des affiches de ces quarts entre les Kookaburras, autoritaires vainqueurs du groupe A, et les Oranje, champions d’Europe en titre mais seulement 4e du groupe B. Les Australiens ont mené à deux reprises grâce à un doublé de Tom Wickham (13e, 38e) mais les Néerlandais sont chaque fois revenus via Mink van der Weerden (32e) et Jeroen Hertzberger (50e). Aux shoot-out, l’Australie n’a pas été inquiétée et a validé son ticket pour le dernier carré.

C’est la première fois depuis les JO de Los Angeles en 1984 que les Néerlandais ne figurent pas en demi-finales du tournoi masculin.