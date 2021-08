Shane McLeod avant Belgique-Espagne: «Le genre de match qui convient aux Red Lions»

Les Red Lions rencontrent ce dimanche l’Espagne en quart de finale du tournoi olympique (11h30 en Belgique). Leur coach préface ce match et jette un œil sur la suite éventuelle du tournoi.

C’est donc ce dimanche que la Belgique va rencontrer l’Espagne en quart de finale du tournoi olympique de hockey. Le match se déroulera à 18h30 à Tokyo, 11h30 en Belgique. Shane McLeod préface cette rencontre face à l’équipe au demeurant la plus faible des huit nations restantes dans ce tournoi. L’Espagne a terminé 4e du groupe A (derrière l’Australie, l’Inde et l’Argentine), devant la Nouvelle-Zélande et le Japon.

Shane, vous auriez pu tomber contre votre Nouvelle-Zélande natale à l’occasion de ce quart de finale ?

Oui, c’est vrai, et je préfère qu’il n’en soit pas ainsi car je connais pas mal de joueurs de cette équipe, et cela aurait été un crève-cœur de les rencontrer.