Sacoor et Borlée en demies, McKeon dans l’histoire, Biles forfait: ce qu’il faut retenir de la nuit aux JO

Deux Belges seront présents en demi-finales du 400m en athlétisme. Dans la nuit de samedi à dimanche, Jonathan Sacoor et Kevin Borlée ont validé leur billet pour les demies. Sacoor n’a pas eu besoin de tout donner au cours de sa série, et compte bien atteindre la finale. Petite inquiétude par contre du côté de Borlée qui, après une courte nuit de sommeil, a fini la course en se tenant brièvement la cuisse droite.

Cette nuit du 1er août marquait la fin de la natation dans ces Jeux olympiques, avec cinq finales au programme. Caeleb Dressel et Emma McKeon se sont imposés comme roi et reine des bassins en accrochant encore deux médailles d’or de plus à leur palmarès à Tokyo. L’Américain quitte le Japon avec cinq titres, un record du monde individuel et un autre avec le relais américain du 4x100 4 nages. L’Australienne a quant à elle écrit l’histoire puisqu’elle est devenue la femme la plus médaillée en une seule édition des JO, avec sept médailles, quatre d’or et trois de bronze.