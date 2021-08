Les deux Belges n’ont pas pu jouer pour le podium au cours de ce 4e et dernier tour du tournoi de golf, alors que sept joueurs vont devoir se départager en barrage pour le bronze.

Thomas Detry et Thomas Pieters ont terminé aux 16e et 22e places finales du tournoi masculin de golf des Jeux Olympiques à l’issue du quatrième et dernier tour disputé dimanche sur le parcours du Kasumigaseki Country Club. Le titre olympique est revenu à l’Américain Xander Schauffele.

Les deux golfeurs belges ont entamé à la 14e place partagée cette dernière journée, disputée avec des drapeaux une nouvelle fois placés différemment que lors des tours précédents.