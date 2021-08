JO 2020: les Red Lions renversent l’Espagne et se qualifient pour les demi-finales (3-1)

La Belgique jouera bel et bien le dernier carré du tournoi de hockey masculin des Jeux Olympiques de Tokyo. Dimanche sur le terrain nord du stade d’Oi, les vice-champions olympiques et champions du monde se sont imposés 3-1 contre l’Espagne en quarts de finale. Menée, l’équipe nationale a pu compter sur un doublé d’Alexander Hendrickx et une réalisation de Tom Boon pour inverser la tendance.

Tous les voyants étaient au vert avant ce match pour les Red Lions, premiers et invaincus à l’issue de la phase de groupe, ponctuée avec le bilan de 4 victoires pour un duel. La première occasion franche de la rencontre est toutefois venue des sticks espagnols. Mais Pau Quemada, sur penalty corner, a permis à Vincent Vanasch d’effectuer un bel arrêt côté stick (4e).