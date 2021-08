Un jeu technologiquement fou

Dans Microsoft Flight Simulator, la planète tout entière est reproduite à l’échelle 1/1. Le logiciel se base sur les données satellites de Bing Maps, le concurrent de Google Maps made in Microsoft. Routes, dénivelés, cours d’eau, forêts, déserts…, tout est à sa place dans la simulation aéronautique de Microsoft, jusqu’au plus petit village du coin le plus reculé de la planète.

Mais ces images satellites à elles seules ne permettraient que le survol d’une planète aplanie. Pour ajouter du volume, les développeurs français d’Asobo qui sont derrière le jeu ont utilisé la photogrammétrie, des images en trois dimensions disponibles pour certaines grandes villes, afin de les reproduire avec le plus de fidélité possible. C’est grâce à cette photogrammétrie que l’on peut survoler la tour Eiffel ou l’Atomium et les voir en relief.