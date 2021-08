Sur console, Flight Sim impressionne même les pilotes

Assis devant l’écran, il a l’air à la fois bluffé et frustré. « Franchement, un avion, cela ne se pilote pas avec une manette », peste-t-il alors qu’il survole virtuellement la région bruxelloise en Boeing 747. Et Reginald van Dievoet sait de quoi il parle. Le 747, il connaît. Cela fait dix ans qu’il est pilote professionnel et il vole depuis quelques années chez Air France. A l’occasion de la sortie de Microsoft Flight Simulator sur Xbox, le pilote a accepté de se prêter au jeu… du jeu et de donner ses impressions sur la qualité et le réalisme de l’expérience.