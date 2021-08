Nina Derwael savoure son titre olympique: «La Brabançonne fut un moment magique»

La Belgique tient sa première médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Dimanche soir, Nina Derwael a survolé la finale de l’épreuve de gymnastique artistique des barres asymétriques. La double championne du monde et d’Europe de la spécialité a désormais complété son palmarès par le plus beau des titres celui qui reste à vie : celui de championne olympique.

« Je suis tellement contente. La Brabançonne fut un moment magique. Je n’ai pas de mots pour le décrire. »

C’est la médaille d’or autour du cou que Nina Derwael a répondu aux questions de la presse, arborant des ongles dorés prémonitoires. « Ce fut une longue préparation, une longue semaine et aujourd’hui une journée terriblement longue parce que nous étions les dernières (à disputer la finale, ndlr.). Et en plus, il y a eu ce retard », a-t-elle déclaré un immense sourire dans la voix.