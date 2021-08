Ces musées trop peu connus: un jour dans la Préhistoire

Au premier croisement du labyrinthe végétal de l’évolution, on pense qu’on est dans le bon. Qu’en choisissant la branche « végétariens » plutôt qu’« omnivores », on fera de meilleurs humains. Mais non. Cul-de-sac, demi-tour. Jusqu’à ce qu’on nous demande : « Vous restez en Afrique ou vous migrez vers l’Asie ? » Oh, on va un peu s’étendre, non ? Eh non. Le chemin est sans issue : « Vous êtes l’Homme de Florès (Homo floresiensis), une espèce éteinte dont des fossiles ont été découverts en 2003 sur l’île indonésienne de Florès. » On nous surnomme le Hobbit à cause de notre toute petite taille et on a probablement disparu à force de faire des enfants entre nous…