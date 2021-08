Après la qualification pour les demi-finales, les Red Lions sont déjà impatients d’affronter l’Inde, mardi (03h30, heure belge) pour disputer une seconde finale olympique consécutive. Et vu les prestations proposées depuis l’entame de la compétition, ils ne devront adapter que certains détails pour continuer à monter en puissance.

Comme lors des 5 rencontres de groupe B, le médian brabançon a joué un rôle important dans la qualification belge pour les demi-finales. Au four et au moulin lors du quart de finale face à l’Espagne (3-1), et du haut de ses 414 sélections, John-John Dohmen respire la toute grande forme dans ce tournoi olympique. Il est donc extrêmement confiant avant d’aborder la dernière ligne droite du tournoi.

John-John, vous avez dû batailler ferme pour aller chercher cette demi-finale ?