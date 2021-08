Classée 4e derrière un trio de filles plus expérimentées qu’elle, Emma Plasschaert a fait le plein d’expérience à l’occasion de ses premiers Jeux olympiques. Elle peut déjà rêver de Paris 2024.

Le site de l’île d’Enoshima offre un charme et une ambiance bon enfant très éloignée de la frénésie de la mégalopole Tokyo, distante d’une heure et demie en voiture environ. Avec ses petits restos, sa plage, ses surfeurs qui déambulent planche sous le bras, et puis ce vent qui vous fouette les sangs, l’endroit semblait particulièrement bien choisi pour qu’Emma Plasschaert (28 ans) y signe un exploit.