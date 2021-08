L’Audi 32 et l’Aston Martin 95 composent le reste du podium de l’épreuve.

Au terme d’un final époustouflant, la Ferrari 488 Iron Lynx pilotée par l’Italien Alessandro Pier Guidi, le Danois Nicklas Nielsen et le Français Côme Ledogar a remporté dimanche la 73e édition des 24 Heures de Spa-Francorchamps devant l’Audi R8 WRT des Belges Charles Weerts et Dries Vanthoor et du Sud-Africain Kelvin van der Linde.