Une nouvelle grande action pour le climat prévue en Belgique

Les activistes de Youth for Climate et de la Coalition Climat, un collectif de 80 organisations, organiseront une nouvelle grande action le dimanche 10 octobre. Intitulé « Back To The Climate », l’événement veut rappeler au monde politique que des progrès urgents sont nécessaires dans la lutte contre le changement climatique.

« Et vous, vous faisiez quoi le 10 octobre 2021 ? », demandent les organisateurs sur l’événement Facebook de leur nouvelle action. « Ce jour-là, citoyennes et citoyens avaient relancé un mouvement qui n’allait plus s’arrêter », annoncent-ils en imaginant une année 2071 avec peu d’émissions de gaz à effet de serre, une température qui se stabilise et une biodiversité florissante.