Tout est prêt. Les tables sont dressées et les bougies allumées. Il y a comme un vent de renouveau sur l’île de Paros, dans les Cyclades grecques. Et pour cause : le pays a tout fait pour pouvoir accueillir les touristes cette année. Il a été l’un des premiers à confirmer son enthousiasme pour le Certificat covid européen et à annoncer l’ouverture de ses frontières au plus grand nombre. Mais c’était sans compter le variant delta, qui a gagné du terrain dans le pays.