Marjorie Heuls et Nina. - Belga

Le triomphe de Nina Derwael, parvenue au sommet de l’Olympe, est aussi celui de ses coaches, le couple formé (à la vie et dans les salles de sport) par Marjorie Heuls et Yves Kieffer. S’ils ont au maximum essayé de protéger leur athlète de la pression, les Français concèdent avoir mal dormi et difficilement géré l’approche de l’événement. « Je dois avoir passé en revue l’exercice 100 fois dans ma tête » sourit Marjorie Heuls, le sourire fatigué par cette longue semaine de compétition.