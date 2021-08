Charles Weerts après avoir terminé 2e des 24 Heures de Spa-Francorchamps à 20 ans : «Un accomplissement et une déception"

Le jeune pilote belge était heureux mais amer à la fin de la course.

Deuxième des 24 Heures de Spa-Francorchamps, Charles Weerts, 20 ans, avait des sentiments mitigés à l’issue de la course.

«C’est un accomplissement, puisque c’est tout de même une 2e place aux 24 Heures à 20 ans. Mais c’est peut-être l’une de mes plus grosses déceptions, si ce n’est la plus grosse de ma jeune carrière» explique le pilote Junior Audi Sport. «C’est la première fois que les larmes sont montées? Je ne pensais pas pouvoir vivre autant d’émotions. Ça ne fait que raviver ma flamme. Le jour où on gagnera, ce sera une belle revanche !"

Malgré le faible écart avec la Ferrari victorieuse, il était difficile de faire de mieux. «Nous n’avons pas fait d’erreurs. On ne pouvait pas aller chercher beaucoup plus de vitesse, la balance de performance ne nous était pas très favorable. C’est ainsi. On a essayé de compenser sur la stratégie. Mais nous savions que nous n’avions pas la vitesse pure pour gagner la course.»