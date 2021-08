Le crossfit booste l’attrait des femmes pour l’haltérophilie

Concédons-le, rares sont les parents qui songent à évoquer l’haltérophilie parmi les activités à proposer à leur fille, en recherche de sport ludique et épanouissant. Et pourtant, à Tokyo, le Team Belgium aligne deux jeunes femmes qui aiment soulever la fonte et font partie du gotha mondial de la discipline, dans leur catégorie de poids respective. Après la 5e place conquise par Nina Sterckx la semaine dernière (en moins de 49 kilos), Anna Van Bellinghen sera en lice ce lundi, en plus de 87 kilos, catégorie dont elle fut vice-championne d’Europe en 2019.

Comment expliquer le succès grandissant de l’haltérophilie chez les jeunes femmes ? Tom Goegebuer, ancien Olympien devenu président de la fédération belge, est un excellent avocat de sa discipline, au regard pointu et au verbe dépassionné, ce qui rend l’analyse encore plus pertinente. Fruit d’un travail de fond entrepris ces dernières années, cette double présence belge aux JO 2020 s’appuie sur deux piliers de plus en plus solides.