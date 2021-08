Pas assez efficace, Charleroi loupe le coche

Shamar Nicholson avait cru avoir fait le plus difficile, mais le VAR a annulé son but. - Photo News

Le Sporting de Charleroi se faisait tout naturellement une joie de retrouver son public ce samedi face à Saint-Trond. L’attente était évidemment grande dans les travées du Mambourg : alors qu’ils avaient quitté le Sporting de Charleroi en tête du championnat il y a bientôt un an avant de s’écrouler, les supporters hennuyers le retrouvaient métamorphosé ce samedi après-midi. « Il y a certains regrets de pas avoir pu faire basculer le match en notre faveur pour notre public, mais je pense que les supporters savent que leur équipe a tout essayé, tout donné pour leur faire plaisir et leur donner de l’énergie », soulignait assez justement Edward Still en conférence de presse d’après-match. Cette énergie, les joueurs l’ont sentie durant l’échauffement et puis pendant les 90 minutes de la rencontre. « Je n’avais jamais connu un match avec autant de supporters, c’était vraiment bien », souriait Anass Zaroury, une nouvelle fois auteur d’une prestation de classe ce samedi.