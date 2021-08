Inondations: pour certains seniors, le home est la seule option de relogement

Dans l’urgence provoquée par les inondations, les autorités locales de certaines communes sinistrées ont choisi de se tourner vers les maisons de repos afin de reloger certaines personnes sinistrées. Une solution d’exception, qui n’enthousiasme guère la Fédération des CPAS de l’Union des villes et communes wallonnes, dans le contexte sanitaire actuel.

Dans une note récemment adressée aux pouvoirs locaux, celle-ci précise : « Le séjour en maison de repos peut induire des complications en termes de cohabitation vu les différences d’âge et de rythme. Par ailleurs, le statut vaccinal des personnes accueillies est inconnu et l’on peut difficilement leur imposer le port d’un masque. Dans un contexte de remontée de la propagation du virus et de nouveaux variants, c’est hasardeux. » Et la fédération de conclure que « le séjour des personnes déplacées en maison de repos n’est pas à recommander ».