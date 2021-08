Lamont Marcell Jacobs, le successeur de Bolt est Italien

En sprint, il y a les évidences : les Américains et les Jamaiquains ont l’habitude de dominer les débats. A Tokyo, cela s’est vu côté féminin avec un triplé jamaïquain sur 100 m grâce à Elaine Thompson-Herah, Shelly-Anne Fraser-Pryce et Shericka Jackson. La bataille n’a pas été aussi dense qu’on ne le pensait. Thompson-Herah, la tenante du titre a survolé la piste avec une aisance « boltienne ». Comme le maître Usain à Pékin, lors de son premier titre, elle s’est permis de fêter sa victoire avant d’avoir franchi la ligne, poing tendu vers la ligne d’arrivée. Cela lui a sans doute coûté quelques centièmes et un chrono encore plus cinglant que ses 10.60 qui font d’elle désormais la deuxième sprinteuse de l’histoire derrière l’inaccessible Florence Griffith-Joyner avec ses 10.49.