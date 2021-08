«On s’est fait tuer sur la fin»

Les joueurs saint-gillois étaient logiquement déçus à l’issue de la rencontre. Car ils auront beaucoup donné, sans être récompensés de leurs efforts. « C’est frustrant car on sait qu’on a bien entamé le match », déclarait l’ailier malgache Loïc Lapoussin. « On a eu pas mal d’occasions franches et on a bien embêté Bruges. Malheureusement, on ne les a pas mises au fond. Et on sait que, contre des grandes équipes, cela se paye cash. »

Et pourtant, les Unionistes y ont cru. « Effectivement, à la mi-temps, le coach nous a même dit de nous calmer, qu’on allait avoir d’autres opportunités », poursuit Lapoussin. « C’est ce qu’il s’est passé mais on n’est pas parvenu à concrétiser et on se fait tuer sur la fin. Le point positif toutefois au terme de cette rencontre, c’est qu’on se dit qu’il vaut mieux que cela arrive maintenant, tôt dans la saison. Ainsi, on pourra corriger nos erreurs assez vite. »