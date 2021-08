24 heures de Spa-Francorchamps: l’exploit belge était tout proche

Samedi, les 58 bolides venaient à peine de s’élancer qu’on retenait déjà son souffle. En haut du Raidillon, un accident d’une violence inouïe mettait au tapis quatre voitures. Deux pilotes (Estre et Perera) s’en tiraient sans la moindre égratignure tandis que les deux autres étaient emmenés à l’hôpital pour des examens complémentaires : une clavicule et une vertèbre fracturées étaient diagnostiquées chez Jack Aitken, l’homme qui remplaça Russell chez Williams au Grand Prix de Saphir l’an dernier. Un miracle quand on revoit les images de sa Lamborghini heurtée, à 220 km/h, par la voiture sœur de Frank Perera.