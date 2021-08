GP de Hongrie: 4 pilotes réprimandés pour un t-shirt arc-en-ciel

Quatre pilotes de Formule 1 ont été réprimandés par les commissaires à l’issue du Grand Prix de Formule 1 de Hongrie, 11e manche du championnat du monde dimanche à Budapest pour le port d’un t-shirt arc-en-ciel en soutien à la cause LGBT+ pendant l’hymne hongrois, avant l’épreuve. Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Carlos Sainz et Lance Stroll ont reçu un avertissement pour leur t-shirt « We Race As One » et « Same love ».

La veille, le Britannique Lewis Hamilton, septuple champion du monde, avait jugé « inacceptable, lâche et dévoyée » la loi anti-LGBT adoptée par le gouvernement hongrois, et appelé les Hongrois a la refuser lors du prochain référendum organisé dans le pays.

Sebastian Vettel a déclaré au micro de Sky Sports qu’il était prêt à recommencer, au risque d’écoper d’une disqualification.