Cet Anderlecht-là ne peut pas se passer de Refaelov

Par intermittence, Anderlecht est apparu en léger progrès, samedi soir, à Eupen. Dans un système à trois derrière en possession mais à cinq en perte de balle, les fondations étaient déjà un peu plus solides que face à l’Union une semaine plus tôt. Avec Van Crombrugge qui rassure et Hoedt nettement plus à son affaire aux côtés d’un Delcroix auteur d’une rentrée encourageante après cinq mois d’absence. Mais les Mauves n’ont pas convaincu pour autant. Ni rassuré, alors qu’ils joueront déjà gros, jeudi en Albanie (contre Laçi), à l’occasion du match aller du troisième tour préliminaire de la Conférence League.