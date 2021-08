Les maisons de repos n’ont pas fini de panser leurs plaies

Nos aînés ne veulent pas quitter leur maison, encore moins pour aller « là-bas ». Ils y arrivent maintenant à la dernière minute lorsque leur état physique et mental ne leur laisse plus le choix.

Funeste et cynique épidémie. Jusque-là invisibles pour ne pas dire inexistantes dans le débat médiatique et politique, les maisons de repos y ont fait irruption brutalement. A leur insu. A coup de morts, de solitude et de détresse. A bout de souffle et de tout. Sur les 25.000 morts du covid recensés en Belgique, plus de la moitié sont des résidents de maisons de repos. Décédés à l’hôpital mais la plupart du temps, dans leur propre lit, au sein de ce que beaucoup appellent « leur dernière maison ».