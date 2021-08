Les organisateurs serrent – enfin – la vis

Changement de ton, spectaculaire, des organisateurs des Jeux de Tokyo. Depuis dix jours, ils assistaient sans broncher aux violations pourtant quotidiennes et flagrantes des « playbooks » : le règlement sanitaire qui s’impose aux athlètes et à toute personne assistant à l’événement (encadrants, médias, officiels, etc.). Ce week-end, néanmoins, ils se sont décidés à serrer la vis. Samedi, à 2 heures du matin, ils ont fait appel à la police pour mettre fin à une beuverie en plein air qui réunissait de nombreux athlètes dans un parc du village olympique. Le même jour, six « Olympiens » se sont vu retirer leur accréditation pour avoir enfreint les règles. Parmi, eux, deux athlètes – et médaillés – géorgiens que des paparazzis avaient surpris en train de visiter la capitale. Les organisateurs ont aussi fait savoir qu’ils avaient infligé des avertissements ou des mises en demeure à une vingtaine d’autres contrevenants.