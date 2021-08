Elise Vanderelst, qualifiée pour les demies du 1.500m: «Des séries plus rapides que je pensais»

Elise Vanderelst a attendu nerveusement la fin des séries du 1.500 m dans le coin des télévisions ce lundi matin. Une vingtaine de minutes à se ronger les sangs. Arrivée 9e de la première série en 4.05.63, le deuxième temps de sa carrière, après une course où elle avait été constamment aux avant-postes et intelligemment fixée à la corde, elle avait souffert dans les derniers 100 mètres pour garder le contact. Ejectée du top 6 directement qualificatif, il fallait impérativement éviter que quatre filles non directement qualifiées courent plus vite qu’elles. Au bout du compte, seules deux ont réussi à s’intercaler devant elle pour les demi-finales et elle sera donc de la partie, mercredi, à partir de midi (en Belgique).