Météo: des averses intenses prévues ce lundi après-midi

Le ciel sera très nuageux lundi avec des périodes de pluie ou des averses, qui seront intenses l’après-midi, surtout dans le sud avec un risque d’orage, prévoit l’IRM. Il y aura aussi quelques précipitations dans le centre. A la côte, il fera sec avec du soleil.

Le ciel sera d’abord partiellement à très nuageux avec des périodes de pluie et des averses en de nombreux endroits. En cours de journée, le temps deviendra instable avec des averses qui s’intensifieront et pourront être accompagnées d’orage, surtout dans le sud du pays. Dans le centre, il faudra composer avec quelques averses localisées l’après-midi. Le nord-ouest et le nord semblent par contre moins concernés par les précipitations avec même davantage de périodes ensoleillées. Les maxima seront compris entre 15 et 21 degrés.