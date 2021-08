Maellyse Brassart: «Avec Nina, on se comprend sans un mot»

Par E. C.

Elle est demeurée au Japon jusqu’au bout, à la demande expresse de Nina Derwael et du staff de l’équipe. « Maellyse, c’est un peu notre leader, celle qui lie la sauce entre toutes les composantes de l’équipe » explique Marjorie Heuls. La Bruxelloise a donc prolongé son séjour dans le Village olympique au-delà de ses propres compétitions (35e du concours général individuel et 8e par équipe), sur base d’une dérogation de la fédé internationale de gym. « Nous n’étions ainsi plus que deux dans l’appartement, mais c’était important pour Nina de ne pas rester seule en attendant la finale. Elle tournait déjà en rond alors, totalement isolée, elle allait devenir folle… »