L’énorme erreur d’une sprinteuse jamaïcaine: elle se relève trop tôt et se fait éliminer dès les séries du 200m (vidéo)

C’est ce qui s’appelle avoir très mal calculé son coup. Shericka Jackson avait tout en mains pour se qualifier pour les demi-finales du 200m ce lundi matin, mais la Jamaïcaine s’est sabordée et s’est fait sortir dès les séries.

La médaillée de bronze du 100m se trouvait deuxième dans sa série à quelques mètres de l’arrivée et comptait une petite avance sur ses concurrentes. Elle décide alors de relâcher son effort, mais bien mal lui en a pris. La Portugaise Lorene Dorcas Bazolo et l’Italienne Dalia Kaddari en ont profité pour passer devant et éjecter Jackson du Top 3 qualificatif pour le tour suivant. Restait alors la possibilité de passer au temps mais là, pas de chance pour la Jamaïcaine : son chrono de23.26 est insuffisant.

Ce sera donc depuis les tribunes que Jackson verra ses compatriotes Elaine Thompson et Shelly-Ann Fraser-Pryce, elles aussi médaillées sur 100m, tenter de rejoindre la finale olympique du 200m.