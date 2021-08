Voyages: à partir de ce lundi, plus besoin de quarantaine en Angleterre si vous êtes vacciné

Pour les pays classés « orange », soit la grande majorité des destinations touristiques, dont l’UE et les États-Unis, le Royaume-Uni imposait jusque-là une quarantaine entre cinq et 10 jours aux voyageurs et de coûteux tests.

Les voyageurs complètement vaccinés contre le Covid-19 dans l’Union européenne et aux États-Unis seront désormais exemptés de quarantaine en Angleterre et en Écosse, une mesure très attendue des expatriés, ont annoncé mercredi le gouvernement britannique et son équivalent local écossais.

Cette mesure, pour laquelle militait aussi ardemment le secteur touristique, entrera en vigueur lundi à 04h00 (05h00 heure belge), a précisé le ministère britannique des Transports.

Quelques heures plus tard, le gouvernement local écossais emboîtait le pas à l’Angleterre, annonçant le même « assouplissement majeur des restrictions de voyage ».

Pour les pays classés « orange », soit la grande majorité des destinations touristiques, dont l’UE et les États-Unis, le Royaume-Uni imposait jusque-là une quarantaine entre cinq et 10 jours aux voyageurs et de coûteux tests.