Standard: William Balikwisha élu meilleur joueur du tournoi de Ploufragan

Le Standard a disputé, ce week-end, la 23e édition du réputé Tournoi européen U21, appelé aussi tournoi des centres de formation, organisé à Ploufragan, en Bretagne.

Versée dans un groupe en compagnie de Brest, l’OGC Nice et Lens, la deuxième poule rassemblant le Stade Rennais, Marseille et Metz, l’équipe liégeoise n’est pas parvenue à se qualifier pour la phase finale et donc à conserver son titre, même si le tournoi n’a pas été à son terme en raison de deux cas de Covid détectés au sein des délégations de Lens et de Nice.