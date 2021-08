Reinel Bakole «Closer To Truth»

Les six titres en anglais constituant cet EP sont le résumé parfait de l’univers musical de Reinel Bakole. Entre jazz et afro-beat, d’une voix qui n’est pas sans nous faire frissonner comme celle de Macy Gray, Reinel parle aussi bien de sa passion pour la complexité du cerveau (« Freudian Slip ») que de ses racines africaines (« Buzine Meets Biya » et « Biya ») alors qu’elle s’ouvre au hip-hop avec le rappeur américain Zeke Ultra sur « Follow ». L’orgue aussi nous ramène à des décennies passées qui, entre blues, soul et jazz, lui font dire qu’elle n’est pas née à la bonne époque. La vérité, chez Reinel, est en tout cas très sensuelle !