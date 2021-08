Salaires: de 1.000 à 70 euros par mois

Un an après l’explosion du port de Beyrouth, les conditions de travail de nombreux fonctionnaires sont de plus en plus absurdes. A cela s’ajoute, pour des centaines de milliers de Libanais, la chute de la valeur de leur salaire.

Sous un soleil écrasant, Salim*, soldat de l’armée libanaise, inspecte des véhicules à un checkpoint. Avant la crise, il touchait l’équivalent de 650 euros. Aujourd’hui, son salaire ne vaut plus que 55 euros.

« Je n’arrive plus à faire vivre ma famille », dit Salim. Comme beaucoup de sa génération, le jeune homme a pensé à quitter l’armée mais n’ayant pas terminé son engagement, il s’expose à une peine de prison. Pour arrondir les fins de mois, il est obligé de faires des heures sup’ dans un magasin de jus de fruits.

Sa femme Amal travaille à mi-temps dans un ministère pour environ 35 euros par mois. A ce salaire de misère s’ajoutent des conditions de travail de plus en plus absurdes : coupures d’électricité plusieurs fois par jours, ordinateurs en panne, pénuries de papier A4… « Je ne peux même plus imprimer les formulaires que les gens me demandent », dit-elle.