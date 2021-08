Même le houmous libanais a fait des milliers de kilomètres avant d’arriver à Beyrouth

Le Liban ne produit quasiment rien et importe plus de 80 % de sa consommation. C’est l’une des raisons principales de l’hyperinflation actuelle. Dans les supermarchés, la majorité des aliment ont vu leurs prix exploser.

La politique économique mise en place après la guerre civile (1975-1990), a privilégié le développement de l’immobilier et du secteur des services comme le tourisme et les banques. L’agriculture et l’industrie ont été complètement délaissées », dit Nicolas Gholam, chercheur à l’Université Américaine de Beyrouth.

Résultat, le Liban ne produit quasiment rien et importe plus de 80 % de sa consommation. C’est l’une des raisons principales de l’hyperinflation actuelle. Dans les supermarchés, la majorité des aliments, achetés à l’étranger en dollars, ont vu leurs prix exploser. Même les pois chiches nécessaires à la fabrication du plat national, le houmous, ont fait des milliers de kilomètres avant d’arriver dans les rayons.