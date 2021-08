Nous avions rencontré la famille Bou Khalil en mars 2021. Sandra et son mari Tony gagnaient 8.000 euros à deux avant la crise, et comme des centaines de milliers de Libanais, ils ont tout perdu.

Sandra Bou Khalil est épuisée. Assise sur une balancelle au rez-de-chaussée d’un immeuble modeste sur les hauteurs de Beyrouth, elle profite d’un rayon de soleil. « Je dors très mal. Toute la nuit, je me demande comment on va s’en sortir », dit-elle en s’efforçant de sourire. Ses enfants Théa, six ans, et Elias, huit ans, jouent dans le salon. Il est presque l’heure de déjeuner, une angoisse monte.