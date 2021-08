Coronavirus: sept vaccins nasaux sont à l’étude contre le variant delta

Le Centre de contrôle des maladies américain estime le variant désormais dominant aussi contagieux que la varicelle. Sa charge virale est si haute que les vaccinés sont aussi susceptibles d’être infectés et de le transmettre. Mais les vaccins continuent à être très efficaces contre les formes graves et la mortalité liées au covid.

Depuis qu’il a fait son apparition en Inde en octobre 2020, le variant delta du Sars-Cov-2 est observé de près par les autorités sanitaires. Et pour cause, sa très haute contagiosité s’est très vite confirmée partout où il est passé, étant à l’origine d’une quatrième vague de contaminations dans bon nombre de pays européens où ce variant surpasse tous les autres. En Belgique, 90 % des personnes qui contractent le covid ces dernières semaines sont infectées par ce variant delta. Seuls les vaccins semblent pouvoir contenir sa course effrénée à travers le monde. Les quatre vaccins autorisés en Europe (AstraZeneca, Moderna, Pfizer et Johnson & Johnson) ont pu démontrer qu’ils conservaient une efficacité contre ce variant, principalement contre les formes graves de la maladie, les hospitalisations et les décès.