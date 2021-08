Partager cuisine et recettes pour mieux manger

Fenouil, blettes et… champignons. Le regard d’une des membres de « La cuisine casa », une cuisine de quartier composée de quatre personnes venant des Maisons médicales Le Noyer et Alpha santé et du Service d’aide alimentaire Entraide Saint-Albert est mi-curieux, mi-dubitatif. Originaire du Burundi et arrivée à Bruxelles il y a six mois, la jeune femme s’exclame : « J’ai déjà vu des champignons, mais comment préparer ça ? » Elle se tourne vers Fanny Campion, membre de l’ASBL Cuisines de quartier et accompagnatrice du groupe. « C’est justement ce qu’on va faire aujourd’hui ! » lance cette dernière, amusée.