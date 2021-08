Raven Saunders, un X qui ne passe pas

À son arrivée sur le stade, elle avait déjà capté toute l’attention lors de la finale du concours de poids avec son look ravageur, coupe bicolore, lunettes de soleil futuristes et masque du Joker en guise de protection en ces temps de coronavirus. Militante LBGT+ très investie, l’Américaine Raven Saunders voulait frapper les esprits et n’a pas loupé sa cible.

Dimanche, sur le podium, après avoir décroché la médaille d’argent, elle a fait encore plus fort. Au moment de la photo, au lieu de poser traditionnellement le sourire aux lèvres en croquant sa médaille, elle a croisé les bras au-dessus de la tête en formant un X sans la moindre émotion.

« Ce geste était destiné à tous les opprimés qui se battent et qui n’ont pas de plateforme pour faire entendre leur voix », a-t-elle brièvement lancé. « Je suis heureuse de ramener cette médaille à la maison pour eux aussi, pas seulement pour moi. »