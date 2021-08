«On n’est pas prêts à voir débarquer des cars entiers»

Séverine Philippin dirige le centre Les Thermes de Spa depuis 2010. En tant qu’établissement local, elle a été impliquée dès le début dans l’élaboration de la candidature de la ville au Patrimoine mondial de l’Unesco. « Tous les acteurs touristiques ont fait partie du projet : on est intervenus, on a été écoutés et on a même organisé les visites des experts de l’Unesco avec la ville », raconte-t-elle. Elle espère que la ville poursuivra sa collaboration avec les acteurs touristiques et économiques « pour orienter les idées et faire en sorte que tout se crée de manière harmonieuse ».