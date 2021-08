Entre incendies et fortes pluies, le climat estival tourmenté en Europe (carte interactive)

Parc naturel couvert de cendres, hôtels et villages évacués, inondations meurtrières… La première partie de cet été 2021 aura assurément été tourmentée au niveau du climat. En Belgique, le mois de juillet aura été sombre, marqué par un nouveau record de précipitations et l’absence de chaleur, rapporte le météorologue David Dehenauw de l’IRM : « Nous avons vécu le cinquième mois de juillet le plus pluvieux depuis 1933. Si ce n’est pas rare en soi – nous avons enregistré 168 millimètres de précipitations ce dimanche, comme en 1980 – les inondations des 13 et 14 juillet ont vraiment été exceptionnelles. »